Di Lorenzo, la mamma: "Non ci aspettavamo questa esplosione. Merita la nazionale per i sacrifici fatti"

Grande entusiasmo a Ghivizzano, frazione del Comune di Coreglia Antelminelli in provincia di Lucca, per la prima convocazione in Nazionale di Giovanni Di Lorenzo. La chiamata di Mancini è stata accolta come un evento ed alle 14 il parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo ha fatto suonare le campane a festa. La madre Sonia Franceschini ha espresso ai colleghi di gonfialarete.com la gioia della famiglia Di Lorenzo. “Siamo felici per Giovanni – dice la mamma – se lo merita. Non ci aspettavamo questa esplosione. A Napoli è felice. Si trovava bene anche a Empoli. Si è sempre sacrificato. Giovanni ha dovuto affrontare le mille peripezie dei club di appartenenza”.