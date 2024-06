Di Lorenzo rimanda il discorso Napoli: "Ne parlerò quando sarà il momento"

Giovanni Di Lorenzo ha parlato oggi dal ritiro della Nazionale in Germania, rimandando il discorso legato al suo addio al Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale in Germania, rimandando il discorso legato al suo addio al Napoli: "Ho parlato con la società a fine stagione e poi sono venuto in Nazionale. Quando sarà il momento di parlare del Napoli parlerò del Napoli, ma ora la mia testa è qui, voglio fare un grande Europeo".

Conte ha grande stima per te, che effetto ti fa?

"Posso solo essere contento di ciò che ha detto, è un grandissimo allenatore ed essere stimato da lui e da grandi allenatori fa piacere, vuol dire che ciò che ho fatto è stato apprezzato".