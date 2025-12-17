Di Lorenzo: "Siamo carichi, vogliamo il trofeo! Conteranno i piccoli dettagli"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A alla vigilia del match di Supercoppa contro il Milan: "Sicuramente dopo la partita di campionato c'è voglia di ritornare a vincere. Questo è un trofeo, è un'altra competizione, siamo venuti qua per cercare di arrivare in finale e cercare di vincere il trofeo. Quindi siamo pronti".

Quanta voglia avresti di sollevare quest'altro trofeo dopo lo Scudetto? "È sicuramente una cosa bella alzare i trofei, per me ma anche per tutta la squadra, l'obiettivo sicuramente è quello. Sappiamo che affronteremo una squadra forte con grandi giocatori, quindi dovremo stare attenti soprattutto ai dettagli, queste partite vengono risolte proprio dai piccoli dettagli. Siamo allenati e siamo pronti per domani".

Nonostante l'emergenza avete avuto grande compattezza soprattutto nelle grandi partite, anche domani dobbiamo aspettarci questo Napoli? "Questa è la prima cosa: essere uniti, compatti, avere spirito di sacrificio e l'atteggiamento giusto. Sicuramente nelle ultime partite l'abbiamo avuto, magari nell'ultima un pochino meno. Però siamo pronti e carichi per affrontare questa semifinale domani".