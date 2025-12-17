Milan, Maignan: "Bello tornare qui dove si è vinto l'anno scorso. Vogliamo il trofeo"

Mike Maignan, portiere del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "Tornare a Riyadh è bello, sappiamo che dobbiamo giocarci questo trofeo che abbiamo vinto l'anno scorso. Le emozioni dell'anno scorso sono finite perché è una nuova stagione, una nuova partita. Siamo venuti qua concentrati e con molta energia per dare il massimo per tornare con questo trofeo".

Quanto ti motiva arrivare qui da capitano e ancora più leader della squadra? "Devo dare il massimo come faccio sempre, devo dare la migliore versione di me stesso alla squadra e al club, per cercare di vincere tutte le partite".