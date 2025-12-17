Milan, Allegri: "Con il Napoli non è semplice, sarà diverso dalla partita di campionato"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli: "Bellissima accoglienza? Assolutamente sì, perché ci sono tantissimi tifosi e siamo stati accolti molto bene. Speriamo di ripagarli domani sera facendo un'ottima partita ma soprattutto facendo risultato".

Il Milan si ripresenta qui da detentore della Supercoppa: "C'è da difendere il titolo e da giocare una partita difficile con il Napoli. L'obiettivo è arrivare in finale ma non sarà semplice, domani vedremo".

Può ripetersi questa vocazione 'meglio con le grandi che con le piccole' come in campionato? "Il campionato è una cosa a parte, domani è una finale e quindi andrà giocata anche in modo un po' diverso. Sappiamo che le partite da dentro o fuori sono diverse da quelle del campionato, e comunque giochiamo contro il Napoli che è una squadra forte".

Come sta Leao? "Vediamo se tornerà a disposizione, perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Gabbia è rimasto a casa perché ha avuto un trauma, fortunatamente non importante e speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato. Per quanto riguarda Gimenez, sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa, invece si è ri-fermato e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano dai campi di gioco per un po' di tempo. Speriamo di riaverlo il prima possibile".

La coperta in attacco è corta, ci sarà un intervento sul mercato? "In questo momento, siccome è una cosa fresca, non abbiamo pensato a questo. Abbiamo una partita imminente, poi dopo faremo le dovute valutazioni con la società. In questo momento il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa".

Come si batte il Napoli? "Credo che domani sarà una partita completamente diversa. Innanzitutto è una partita secca, bisogna essere bravi. Poi giochiamo fuori, è un'ambientazione un po' strana e quindi è tutto diverso".