Podcast Cugini: "Supercoppa? A Conte non credo interessi, sembra più un fastidio"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mimmo Cugini.

Che ti aspetti da questa Supercoppa Italiana?

"Il Bologna è sicuramente l'outsider, ma è una squadra che nelle coppe si esalta. Inoltre è quella che ha meno da perdere delle quattro. Per il Napoli la vedo più come un fastidio e non credo che a Conte interessi troppo. L'inter invece è quella che sta un pochino meglio ed è la squadra che ha più voglia di vincere, dato che nel 2025 finora non ha alzato alcun trofeo. Infine c'è il Milan, che è il grande miracolo di questo inizio di stagione. È vero che non gioca le coppe, ma il percorso finora è stato eccezionale. Questa competizione mi sembra perfetta per la struttura dei rossoneri, dato che negli scontri diretti ha fatto benissimo fino a questo momento. Per la finale penso ci saranno nerazzzurri e rossoneri, poi si vedrà".

Come ti spieghi gli innumerevoli infortuni in casa Napoli?

"Sono tutti infortuni muscolari, che probabilmente sono frutto di una preparazione più spinta che non sta dando i suoi frutti. Inoltre mi chiedo perché Politano sia sparito dalla formazione titolare dopo essere stato a lungo un pilastro. Comunque la stanchezza ci può anche stare quando si gioca ogni tre giorni, ma non è accettabile che il calo avvenga già nella prima mezz'ora. A Lisbona e ad Udine invece è accaduto esattamente questo e mi sembra anche una questione mentale oltre che fisica. Le squadre di Conte si sono sempre basate sull'intensità e sul ritmo, ma se questi due fattori vengono meno già ad inizio di partita c'è qualcosa che non va".

Al momento quali sono le tue quote scudetto?

"L'Inter negli ultimi tempi mi è sembrata in crescita, posto che per gli organici migliori li hanno proprio i nerazzurri e il Napoli. Il vero exploit lo sta facendo il Milan, che potrebbe anche puntare allo scudetto, a patto che a Gennaio arrivi un attaccante in grado di segnare e un difensore di livello. L'organico dei rossoneri è ai minimi termini. Tornando al Napoli comunque, se dovesse recuperare i giocatori più importanti come Anguissa, può assolutamente rientrare. Il percorso di Gasperini a Roma invece ci ha mostrato una squadra che piano piano è cresciuta sul piano del gioco. Ad ogni modo tutte queste squadre hanno delle imperfezioni e molto potrebbe essere deciso dagli investimenti a Gennaio".