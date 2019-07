Di Marzio: "Ancelotti ha convinto James ma spero si sia fatto sentire con ADL..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex allenatore Gianni Di Marzio, soffermatosi sul momento in casa Napoli e gli intrecci di mercato: “Il Napoli deve alzare l’asticella della qualità della squadra anche perché la Juve continua a correre, mentre noi andiamo sempre col diesel. James Rodriguez nel 4-2-3-1 ci sta bene, ha grandissima qualità e dovrebbe essere il primo acquisto del Napoli. Non so perché la società abbia rallentato la trattativa e lo vuole solo in prestito. Ancelotti ha fatto le sue richieste, ha telefonato ai più importanti ed ha convinto anche James a venire a Napoli e spero si sia fatto sentire con De Laurentiis.

Le partite estive non contano nulla, ciò che conta è che il Napoli deve aumentare qualità se vuole lottare per lo scudetto. Altrimenti, va bene anche una squadra così fatta”.