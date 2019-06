Di Marzio: "Duvàn ha imparato a fare il centravanti, a Napoli non sapeva farlo"

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sui vari temi di casa Napoli e non solo: "Se Sarri va alla Juve non tradisce Napoli. Certo, al tifoso non si può chiedere di non affezionarsi ai calciatori o agli allenatori anche perchè a Napoli Sarri è stato determinante e se dovesse andare alla Juve i tifosi si sentirebbero traditi. Detto questo, non so come Sarri possa liberarsi dal Chelsea, ma lui è un professionista. Anche a me è capitato una cosa del genere, ad esempio passare da Catanzaro a Cosenza, oppure da Catania a Palermo, ma in certe situazioni non puoi dire di no.

Lozano è un esterno mentre al Napoli serve una punta centrale. Zapata ha imparato a fare il centravanti, cosa che a Napoli non sapeva fare, facendo ricredere la dirigenza azzurra sul suo valore.

Con il 4-4-2 non serve un regista. Questo modulo consente di avere 2 centrocampisti che si alternino nelle due fasi: uno parte, l'altro resta quindi devono essere tutti e due sullo stesso piano tecnicamente e qualitativamente.

Il Napoli ha bisogno di giocatori che, sollecitati dalla pressione del pubblico, trascinino la squadra e per farlo, devono avere esperienza e carattere".