Di Marzio: "Koulibaly me lo terrei, non avrei preso Lozano e Lobotka..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il mercato vive la difficile situazione del Covid. E’ un momento molto delicato. I giocatori forti vanno tenuti, quindi me lo posso pure tenere Koulibaly. Non avrei preso Lozano e Lobotka. A quel punto prenderei Godin che è esperto e poi mi crescerei un giovane vicino a lui. A Parma credo giocherà Osimhen dal primo minuto, avrà anche spazi e li sfrutterà. Vedrete che sarà protagonista, lo conosco bene. Farà gol anche in area di rigore. Lazzari ha giocato anche alto a destra, fa la fase offensiva perché la Lazio gioca a tre. Maggio partiva più da dietro, Lazzari è diverso”.