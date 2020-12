Di Marzio: "Milik non serve a nessuna big in Italia"

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio, partendo dal turno infrasettimanale di Serie A.

Lazio in una fase non brillante in campionato:

"In realtà ho visto molti lati positivi, anche in vista del Bayern. Ho visto una eccellente condizione fisica e atletica, poi è molto organizzata a centrocampo. Ho visto una retroguardia attenta, ma sono mancati in attacco negli ultimi trenta metri".

Anche le piccole stanno facendo bene:

"Ho visto molto bene il Benevento, ma anche il Verona. Vedo male la Fiorentina, che se perde ancora rischia davvero".

Fonseca dice che Dzeko è meglio di Lukaku:

"Io quasi litigai con Bearzot perché dissi che Savoldi era il migliore di tutti. Quando vuoi caricare un tuo giocatore, un allenatore dice certe cose. Adesso però dobbiamo ammetterlo, Lukaku sotto porta è più forte. Non so se Dzeko è un leader".

Milik a chi servirebbe oggi?

"Le prime della classe non credo abbiano bisogno di Milik. Rebic non è una prima punta al Milan, mentre lo è Leao, ma non credo che possa servire al Milan. Non so a chi potrebbe servire, forse a Benevento e Sampdoria, oltre alla Fiorentina".

Immobile è il miglior attaccante italiano ora?

"Immobile è l'attaccante più moderno che c'è a livello europeo. Attacca lo spazio ma lo fa in profondità. Come è possibile discutere uno come lui che segna così tanto. Forse dal punto di vista tattico, ma è migliorato molto tecnicamente".