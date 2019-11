Di Marzio sul ritiro: "ADL vuole recuperare la coesione del gruppo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'allenatore Gianni Di Marzio, soffermatosi inizialmente sulla decisione del Napoli di portare i giocatori in ritiro in vista dei prossimi match contro Salisburgo e Genoa: “L’allenatore non prende mai bene il ritiro, al pari della squadra anche perché viene sempre quando i risultati non arrivano quindi di certo non si tratta di un premio. Credo che Ancelotti e De Laurentiis siano d’accordo: in genere accade così anche perché è grave e pericoloso che il Napoli sia diviso in gruppetti. Le parole di De Laurentiis sono chiare: non c’è coesione nel gruppo ed è questo che il presidente vuole recuperare. Se la proprietà ha deciso di mandare la squadra in ritiro è giusto che lo faccia.

Al di là dei risultati negativi che stanno arrivando, il Napoli è incompiuto e non è adatto a giocare col 4-4-2. Ancelotti non è convinto della squadra, per questo cambia troppo spesso formazione. Manca qualcosa come un playmaker ed un calciatore che faccia filtro a centrocampo”.