Di Marzio svela: "Allan ha avuto uno sfogo abbastanza violento per la multa"

L'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio ha commentato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà svelando la reazione di Allan alla multa ricevuta dopo i fatti di Salisburgo: "Insigne poteva andare a Liverpool anche come capitano-accompagnatore. Io glielo avrei chiesto. Allan ha avuto uno sfogo abbastanza violento per la multa, a quello che so io, nell'incontro con Giuntoli. E' stato multato del 50% ed è una cifra importante. Ha reagito in maniera nervosa, come aveva reagito negli spogliatoi contro il figlio del presidente. Occhio alla partita col Liverpool, se non sei concentrato, rischi l'imbarcata".