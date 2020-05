Di Marzio svela: "L'agente di Milik non vuole farlo rinnovare. Su Azmoun e Everton..."

L'ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, in merito alle voci su Milik alla Juventus: "Milik ha imparato a muoversi su tutto il fronte d'attacco. Ronaldo, partendo da sinistra, si accentra sempre e Milik può essere l'uomo giusto tatticamente. Non credo che sia però il giocatore top che serve ai bianconeri. Mi risulta che il procuratore non vuole farlo rinnovare con il Napoli, quindi meglio cederlo ora. Si aspettava di tornare a giocare, con il possibile addio di Mertens. E' rimasto deluso dal rinnovo e quindi vuole andare via".

Con chi sostituirlo? Azmoun piace, non è una prima punta classica ma alla Altobelli. Ha piedi buoni, ma non so se riuscirebbe ad adattare al calcio italiano. Altrimenti so che si guarda anche al mercato francese e tedesco, in particolare Osimhen. E poi guardano Everton, che è un esterno alto che difficilmente si adatterebbe a destra. E diverrebbe un'alternativa a Insigne. Ma se spendi una cifra importante per lui, poi devi dargli fiducia e farlo giocare".