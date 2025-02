Podcast Di Napoli: "Le due in testa non sono in forma, ma l'Inter resta la più forte"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Che Juve ha visto?

"E' stata un'Inter che ha sprecato molto nel primo tempo, se andava in vantaggio non c'era nulla da dire. Nel secondo tempo è venuta fuori la Juve in maniera prepotente, è stata molto convincente come squadra. Ha giocato con coraggio e ha meritato, ma non è la solita Inter che vediamo. E' da un paio di partite che pare non al meglio, ma ci sta dentro una stagione. Sono quelle partite che ti portano a cambiare, ti aumentano l'autostima se le vinci. Ora però la Juve deve dare continuità".

Può essere più importante Lautaro o Thuram per questa Inter?

"Lautaro sposta gli equilibri, in positivo e negativo. E ne risente la squadra".

Napoli e Inter: chi é più in riserva?

"Sono squadre che in termini di risultati e gioco non stanno passando un buon momento. Napoli e Inter sono non proprio in formissima, dico che l'Inter però rimane la più forte".