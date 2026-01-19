Podcast Di Napoli: "Scudetto? Il Milan è un passo dietro a Inter e Napoli"

vedi letture

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, che ne pensa della sfida di Champions contro l'Arsenal?

"A me Chivu mi trova d'accordo, credo che stia facendo il suo percorso l'Inter. La Champions richiede uno sforzo superiore ed è tutta un'altra storia. Si porta dietro risultati convincenti e importanti, ma in campo europeo l'Inter non è la più forte ma se la va a giocare. Per me la rosa è migliorata, può giocarsela anche in Champions, ma davanti vedo l'Arsenal. Queste però sono partite secche e tutto è possibile, dipende tutto da come ci arrivi sotto l'aspetto fisico e mentale".

Si va verso un confronto Inter-Milan per il titolo?

"No, credo che il Napoli ci sia ancora, ha tanti elementi da recuperare. Ha una rosa ridotta all'osso, per me sarà un trio. Al Milan Allegri sta facendo un grandissimo lavoro e sta andando oltre le possibilità e il valore della squadra. Per me è un passo dietro a Inter e Napoli. Allegri e tare stanno facendo un grande lavoro. Ci metto la Roma se fa ancora qualcosa in più".