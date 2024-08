Podcast Di Napoli stronca Osimhen: "Atteggiamento scandaloso con club che l'ha reso grande"

Ci vuole rispetto per i tifosi del Napoli e per un presidente che non può sempre subire

Arturo Di Napoli, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

La Juventus può puntare allo scudetto?

“Al di là degli uomini che sono di qualità io vedo una Juventus padrona. Rischia poco e crea molto. Ha dei giocatori che sono entrati nei meccanismi. La Juventus mi sta piacendo molto. Per ora, nell’impatto e nella prestazione, è completamente diversa dalla Juventus degli ultimi anni”.

Vlahovic o Lautaro chi sarà il bomber di questa stagione?

“Il gioco di Motta esalta le facoltà di Vlahovic. Io dico il serbo e non Lautaro perché lui è un vero finalizzatore. Lautaro è diverso è più per la squadra”.

Sulla situazione di Osimhen?

“Per me è scandaloso l’atteggiamento di Osimhen nei confronti della società che lo ha fatto diventare importante. Il presidente con lui è stato molto chiaro basta portare i soldi. Oggi leggo l’agente che dice che il suo assistito non è un pacco. Ci vuole rispetto per i tifosi del Napoli e per un presidente che non può sempre subire. Bisogna essere anche obiettivi. Ha un contratto e non va bene che lui non stia aiutando gli azzurri”.

Con l’arrivo di Lukaku salgono le quotazioni del Napoli?

“Per me sì perché Lukaku con Conte ha fatto le sue migliori stagioni. Non ha la stessa età ma con il gioco di Conte Lukaku è una vera e propria arma”.