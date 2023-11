Diamanti si sbilancia: "Se l’Inter batte la Juve, il campionato finisce subito come l’anno scorso"

Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della Lega di Serie A, Alessandro Diamanti ha espresso il proprio parere sul derby d'Italia fra Juventus e Inter

Intervenuto ai microfoni della radio ufficiale della Lega di Serie A, Alessandro Diamanti ha espresso il proprio parere sul derby d'Italia fra Juventus e Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino: "Se l’Inter vince e va a +5 sulla seconda, il campionato finisce subito come l’anno scorso. La Juventus non la vedo continua come l’Inter. Se la Juventus vince, e può darsi, perché è sempre la Juventus, non cambia nulla.

La Juventus adesso non la vedo che va in giro e vince come prima - riporta TuttoJuve.com -. L’Inter, invece, la sento più così. Non va bene nemmeno il pari alla Juventus! Questo è un discorso da giornalisti. Allenatore e calciatori non fanno questi calcoli prima. Solo in partita, se ti accorgi che non riesci a vincere, perché magari non riesci a segnare nonostante cento tiri, ti accontenti di non perderla".