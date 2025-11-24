Difesa a tre figlia dell'emergenza? Conte: "Più che difesa a tre, direi centrocampo a due..."
La difesa a 3 è stata un'esigenza per i pochi centrocampisti, lavorerete su questo sistema o è solo figlio dell'emergenza? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Qarabag. Di seguito la risposta dell'allenatore del Napoli:
"La svolta a 3 è figlia dell'emergenza, ma più che altro il centrocampo a due e per avere un'alternativa in panchina come Elmas anche se non è proprio il suo ruolo. Bisognerà continuare e fare di necessità virtù, cercando di presentare sempre una squadra organizzata, non basta cambiare i numeri, ma devi lavorarci e metterli nelle migliori condizioni, poi si può difendere con un sistema e attaccare con un altro".
25 nov 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
© 2025 tuttonapoli.net
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
