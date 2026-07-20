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13:44Stefano Martini, direttamente da Frosinone, racconta a Radio Tutto Napoli che Alessio Zerbin sta già svolgendo le visite mediche.
13:20Il centrocampista francese è infatti destinato a proseguire la sua avventura con il Milan, nonostante il forte legame con Massimiliano Allegri
11:30Tra i profili valutati nelle ultime ore, secondo il quotidiano, c'è Wilfried Singo, esterno ivoriano classe 2000 attualmente al Galatasaray
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
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Fabio TarantinoTuttonapoliPerché Zeballos al Napoli? L'idea di Manna-ADL: indizio su stipendio e... Lang
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