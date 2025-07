Dimaro, il responsabile della comunicazione: “Grandissime novità per i tifosi azzurri"

Diego De Carli, responsabile comunicazione del ritiro del Napoli a Dimaro, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’

Diego De Carli, responsabile comunicazione del ritiro del Napoli a Dimaro, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Le temperature in Val di Sole sono gradevoli. Posso dire che c’è molta attesa per il ritiro del Napoli, si sta lavorando intensamente. La novità più grossa è che ci sarà una terza tribuna rispetto al campo: avrà una capienza notevole. Ci sarà spazio, complessivamente, oltre i 2mila spettatori. I lavori ginnici saranno svolti all’interno della palestra della scuola media, dove sono appena finiti i lavori.

Abbiamo realizzato anche un secondo campetto per non occupare sempre il campo centrale. La piazza ‘Madonna della Pace’ sarà il centro nevralgico delle varie trasmissioni, mentre gli eventi avverranno vicino alla Chiesa. Dovrebbero esserci anche quest’anno le sessioni di autografi dei giocatori. Ci sarà anche la possibilità di mangiare all’esterno dello stadio. Martedì 22 ci sarà Napoli-Arezzo, sabato 26 ci sarà Napoli-Catanzaro. Sulla pagina Facebook del ritiro ci sono tutti i dettagli per accedere all’acquisto dei biglietti”.