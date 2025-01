Dionigi: “Conte sfrutterà l'addio Kvara per ulteriori stimoli, ma pretenderà giocatore all'altezza"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l’allenatore ed ex attaccante del Napoli Davide Dionigi: “Conte è un grande allenatore e utilizzerà l’addio di Kvara per spronare e far rendere ancora di più i propri calciatori. Questa vicenda diventerà energia positiva, ma sono certo che pretenderà un giocatore all’altezza di Kvara.

È vero che siamo nel momento topico della stagione, ma questa rabbia che forse i tifosi provano può diventare energia positiva. Napoli rappresenta oggi una grande attrattiva grazie ad Antonio Conte, però non credo che l’allenatore voglia solo un nome di richiamo. Pensiamo a Lukaku: sono certo che Conte andrà sul sicuro e farà prendere un giocatore adatto al suo calcio”.