Dionigi: "Il Napoli cerca una precisa qualità sulla fascia. Scudetto? Sì, è possibile"

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Davide Dionigi, ex calciatore del Napoli, che ha analizzato il momento della squadra azzurra e le prospettive per il campionato: "Io penso che il Napoli debba affrontare questa sfida con la consapevolezza che oggi si può giocare lo scudetto. Ha capito che la squadra c’è, che l’Inter non è così imbattibile e che il divario è stato accorciato. Mister Conte ha instaurato questa mentalità nella squadra: oggi affronta tutte le partite con la consapevolezza di potercela fare, e sarà sempre di più un crescendo.”

Su Garnacho e Neres: “Il Napoli ha necessità di fare un acquisto, al di là di Neres. Se vuole competere deve avere una rosa ricca. È vero che il Napoli non ha le coppe, però può succedere qualunque cosa: c’è bisogno di avere un’alternativa valida.”

Sulla Juventus: “La Juve sta facendo un buon campionato. È un anno di rifondazione: stanno giocando i giovani e Giuntoli sta sistemando il bilancio. Tutti i tifosi napoletani si augurano che possa arrivare la prima sconfitta (della Juve), perché il Napoli è in slancio. Sarà una bella partita tra due squadre nuove, costruite da poco, e con Conte che a Napoli sta facendo la differenza.”

Su Adeyemi e Garnacho: “Conte ha bisogno di attaccanti che si sacrificano, e bisogna vedere chi dei due è più propenso al sacrificio. Io non immagino un giocatore che se ne frega e sta davanti nel Napoli di Conte. Quindi credo che la scelta sarà determinata da chi ha più voglia di sacrificarsi, non solo in campo ma anche mentalmente.”