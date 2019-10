Dionigi: "Il Napoli ha aspettato Milik che ha avuto forza ma ora servono continuità e fiducia"

Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi ovviamente sul momento del Napoli e la gestione del turnover da parte di Ancelotti: "Questo modo di alternare funziona se hai risultati, se qualcosina viene meno vai dall'altra parte. Se è una cosa che il gruppo accetta allora può funzionare, in un pollaio ci sono vari galli, ed essere messi in disparte può creare problemi, non stop parlando del Napoli ma in generale. Milik? Tutti i calciatori devono dare risposte quando vengono chiamati in causa. Milik è stato aspettato per quello che gli è accaduto, lui ha avuto grande forza nel recuperare e fare gol, l'anno scorso ne ha fatti tanti. Un attaccante si recupera con la fiducia e giocando".