Dionigi: "Inter favorita, ma avrà il Napoli alle costole. Conte incide nel breve tempo"

"Poi ci sono Juve, Roma e occhio alla Lazio che con Baroni potrebbe essere una sorpresa: è un ottimo allenatore che ha fatto tanta gavetta”.

Davide Dionigi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha parlato a Tuttomercatoweb:

Chi sarà protagonista sul mercato in questo mese?

“Credo da tutte. Soprattutto quelle che vogliono tornare a competere”.

Il Milan riparte da Fonseca.

“Sono curioso di rivedere Fonseca in Italia. Forse con Pioli era finito un ciclo, ha fatto il massimo e magari era arrivato il momento di chiudere un ciclo”