Dionigi: "Scudetto? Atalanta pronta per il miracolo. Mercato? Il Napoli dovrà coprire questi due ruoli"

vedi letture

Davide Dionigi, allenatore ed ex attaccante del Napoli, ha parlato della lotta scudetto e non solo a Tuttomercatoweb.

Su chi punta?

“Quest’anno è una bella lotta. Non ci sarà una squadra che vincerà a mani basse. L’Atalanta mi sembra pronta per il miracolo, come il Verona di Bagnoli. La vedo matura per provare a fare l’impresa”.

Gennaio è alle porte: chi ha bisogno di intervenire?

“Gennaio sta perdendo incisione nelle varie rose. Si vince o si perde in estate. Ma mi aspetto che alcune squadre facciano qualcosa. Il Napoli ad esempio dovrà fare una mezzala offensiva e un difensore”.