Dir. Tuttosport: "Non è solo colpa di Pirlo, Juve così male per responsabilità di tutti!"

Xavier Jacobelli, Direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Le responsabilità della Juventus vanno divise, non sono solo di Pirlo, ma anche dei calciatori. La Juventus si è smarrita contro un ottimo Benevento. Gaich si è rivelato un grande colpo per i sanniti per Foggia. La Juventus ha 11 partite di campionato davanti ed una finale di Coppa Italia per dare un significato e un senso lla stagione. Ha vinto la Supercoppa ma è stata eliminata agli ottavi di Champions. Pirlo è consapevole che si gioca il futuro in questo finale di campionato. Benevento? E' formidabile il risvolto psicologico di questo risultato. Il Benevento è consapevole di potersela giocare contro chiunque. Il successo di Torino, in casa dei campioni d'Italia, moltiplicherà le energie".