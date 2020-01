Dir. Tuttosport: "Sarri va applaudito perché ha fatto grande il Napoli!"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per dire la sua sui temi del momento: "Mi auguro che il San Paolo accolga Sarri nel modo migliore. Normale che la Juve durante la partita venga fischiata, ma l'uomo, che non ha mai mancato di riaffermare il suo legame con Napoli, non solo sportivo, che ha avuto una separazione dolorosa da Napoli, spero che venga accolto con l'applauso che si deve riservare ad una persona che ha fatto grande il Napoli".