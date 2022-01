Direttore Corriere del Mezzogiorno: "ADL ha fissato tetto ingaggi a 3,5 mln"

Enzo D'Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis ha fissato un tetto d'ingaggi di 3,5 milioni di euro a stagione per i big della squadra. Su questo dovremo tarare i nostri giudizi. Scudetto? Vedo l'Inter in vantaggio, tra l'altro si è rafforzata ed è ancora più forte del Napoli. Il calcio non è però una scienza esatta e il Napoli può giocarsela".