Direttore Sportmediaset: "Il Barça non è il solito, il Napoli può fare la storia"

Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve crederci, può fare la storia. Nel calcio può succedere di tutto, a maggior ragione in questo periodo. Il Barcellona non è il Barcellona degli ultimi anni per i rapporti tesi dello spogliatoio. La serata potrebbe essere favorevole. Speriamo che il Napoli recuperi Insigne perché può essere fondamentale. Con il massimo rispetto per le alternative, con Insigne è tutto un altro Napoli".