Donadoni: "Scudetto? Napoli favorito, il calendario dell'Inter ha un suo peso"

Ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio Rai è intervenuto l'allenatore Roberto Donadoni per parlare, tra i vari temi, della lotta al vertice in Serie A: "Il calendario dell'Inter non è così semplice e l'ha dimostrato la partita contro il Bologna.

Tutto in discussione, tutto da giocare, a livello di pubblico è ancora più entusiasmante, anche se qualche tifoso soffrirà un po' di più. Sul Milan, ieri battuta d'arresto, anche se ha subìto il gol nel momento in cui sembrava avere il controllo della gara. Dopo aver preso il gol, c'è stato un preoccupante calo più mentale che fisico. Ora la corsa per la Champions diventa complicata".

Lotta al vertice, conterà di più il numero degli impegni o il coefficiente di difficoltà delle ultime cinque giornate?

"Credo che il pregresso in termini di impegni abbia una sua valenza. Il calendario da qui alla fine ha un altro peso. Indiscutibilmente il Napoli sulla carta può avere qualche vantaggio rispetto all'Inter. Ma sono club abituati a lottare ad alti livelli, sarà veramente una bella lotta".