Dossena: "Mertens è una garanzia, va blindato! Ibra? Le motivazioni contano..."

A parlare di Napoli (e non solo) a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Andrea Dossena.

Sulla vittoria sul Salisburgo "Vincere in Europa non è mai semplice. Il Salisburgo gioca qui e ci crede molto. Lavorano molto sul settore giovanile, sull'aspetto tecnico non gli si può dire nulla, sono molto aggressivi. La condizione del Napoli non era ottimale ma Mertens è una garanzia e va blindato assolutamente. Si deve ritrovare tutto il talento di Insigne, perché è un fenomeno come Koulibaly".

Su Meret "Mancini? E' un ruolo delicato per la Nazionale, servono certezze qui. Quando hai un portiere devi fare una scelta e portarla avanti per un progetto a lungo termine. Anche se vai a cambiare, devi farlo per un lungo periodo. L'alternanza è deleteria".

Su Mertens e Callejon "Sono due pilastri importantissimi. Abbiamo visto cosa ha fatto il Milan una volta che ha smantellato lo zoccolo duro. E lo dimostra ora la Juve. Certi elementi ti fanno vedere come lavorare, sono giocatori che non hanno prezzo. Sono da tenere. L'uscita di Adl è anche per far uscire fuori i tifosi e dimostrargli tutto il loro amore".

Su Ibrahimovic e la suggestione Napoli "Le motivazioni contano tantissimo. Lo ha dimostrato in più interviste. I costi? Come visto con altri campioni, si coprirebbe con la vendita di magliette e sponsor. Ancelotti è bravissimo a gestire campioni, non vedo perché non debba andare in porto questa operazione".