Dott. Canonico: "Anguissa era ok per Copenaghen o Juve, ma ha avuto attacco lombalgia"
Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli, il dott. Raffaele Canonico. Di seguito le sue parole sui tempi di recuperi di Frank Anguissa: "Aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po' i tempi perché aveva risposto bene alle terapie e aveva svolto la riatletizzazione.
Martedì durante la seduta con la squadra, quasi a fine seduta, si è bloccato con la schiena: una cosa differente rispetto all'infortunio precedente. Non era prevedibile questo attacco di lombalgia abbastanza forte: questo ci ha rallentato. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
