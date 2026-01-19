Dott. Canonico: "Anguissa era ok per Copenaghen o Juve, ma ha avuto attacco lombalgia"

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli, il dott. Raffaele Canonico. Di seguito le sue parole sui tempi di recuperi di Frank Anguissa: "Aveva un rientro previsto tra Copenaghen e Juve, avevamo anticipato un po' i tempi perché aveva risposto bene alle terapie e aveva svolto la riatletizzazione.

Martedì durante la seduta con la squadra, quasi a fine seduta, si è bloccato con la schiena: una cosa differente rispetto all'infortunio precedente. Non era prevedibile questo attacco di lombalgia abbastanza forte: questo ci ha rallentato. Stiamo riaumentando i carichi di lavoro, siamo fiduciosi che in settimana o fine settimana si riaggreghi alla squadra".