Dott. Canonico su Gilmour: "Ecco quando rientra! E' ancora presto..."

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, è intervenuto il responsabile dello staff sanitario della SSC Napoli, il dott. Raffaele Canonico. Di seguito le sue parole: "Purtroppo a Napoli spesso tendiamo ad autodistruggerci o autoesaltarci: io vivo a Napoli e sono di qui e so che ci sono chat di tifosi in cui tutti parlano di tutto, dalla preparazione medica, alla medicina sportiva, alla tattica. Una premessa: la scienza non è democratica e spesso purtroppo sento e leggo parlare persone di medicina, preparazione atletica e recupero che non hanno né i titoli né la competenza né la preparazione.

Gilmour? Ha avuto un fastidio in zona inguinale ed adduttore. Ha avuto un intervento di Sports Hernia e un qualcosa per lavorare al discorso pubico: il suo ritorno era previsto intorno alle 10 settimane dall'intervento. Contiamo che tra 3 settimane dovremmo esserci. Ha fatto l'ultima visita di controllo dal chirurgo ed è andata molto bene".