Dott. Castellacci: "Non capisco le polemiche su Rezza, ci sono ancora 500 morti al giorno!"

Enrico Castellacci, presidente della Federazione medici sportivi, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella di Gianni Rezza è una riflessione che va accettata e capita, fa parte della commissione tecnico scientifica del Governo, tutti possono parlare ma alla fine sarà il Governo a decidere. Io ho capito le sue parole, l'ha detto in un contesto dove un minuto prima Borrelli ha parlato di 20mila morti, ad oggi ci sono ancora 500/600 morti al giorno, sono vite umane che se ne vanno per colpa di questo virus. Tutte le polemiche sulle sue parole non le ho capite e mi amareggiano, dobbiamo vivere il momento che è importante sotto il punto di vita totale e sanitario".