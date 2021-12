Dott. De Nicola: "Insigne si ferma sempre in tempo, è bravo a leggere queste situazioni"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se c'è una lesione muscolare la cosa è lunga, soprattutto a quel muscolo lì, quello del polpaccio. Ma se si parla di indurimento non credo che ci sia stata per Insigne. L'indurimento è la contrattura del muscolo, se avesse continuato a giocare si sarebbe fatto sicuramente male. Lorenzo è capace di leggere queste situazioni, si ferma sempre in tempo".