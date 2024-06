Dovbyk, l'esperto della Liga: “Meno completo rispetto ad altri attaccanti seguiti dal Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN

© foto di Uefa/Image Sport

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Del Papa, telecronista de LaLiga per DAZN: “Dovbyk? Difficile capire se resterà davvero al Girona. Non è più un giovanissimo, ma ha avuto numeri pazzeschi quest’anno. Lo vedo, però, meno completo rispetto ad altri nomi che circolano attorno al Napoli. Non è un attaccante che può fare reparto da solo in un top club come gli azzurri”.