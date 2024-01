Dragusin, il suo ex tecnico Pecchia: "Può diventare un top player, è da Premier!"

Nel corso di 'Sportitaliamercato', Fabio Pecchia, ex tecnico di Radu Dragusin alla Juventus Under 23, ha parlato del difensore del Genoa.

Nel corso di 'Sportitaliamercato', Fabio Pecchia, attuale allenatore del Parma ed ex tecnico di Radu Dragusin alla Juventus Under 23, ha parlato del difensore del Genoa obiettivo di mercato del Napoli: "Dragusin vale 30 milioni? Il valore lo fa il mercato, io l'ho allenato qualche anno fa e posso dire che è un ragazzo di forza, in gamba, intelligente e sveglio. Alla fine, però, il mercato tira fuori dei numeri... E' da Premier? Per me sì, può diventare un top player. Ha struttura e fisicità".