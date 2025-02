Ds Lazio: "Pedro sta vivendo una seconda giovinezza. Rinnovo? Deciderà lui"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani si è espresso sull'ottimo momento di forma di Pedro, reduce da una doppietta da subentrato contro il Monza, e sul suo futuro dello spagnolo, in scadenza il prossimo giugno: “Pedro sta vivendo una seconda giovinezza. È un professionista anche fuori dal rettangolo di gioco, nella vita privata, nell’alimentazione e nel riposo. Poi si vede in campo che è un campione. Quest’anno Pedro si è trovato in una squadra non dico completamente cambiata e ringiovanita, ma con ragazzi che hanno spensieratezza e lui ci si ritrova.

Rinnovo? La famiglia Lazio non basa i rapporti sulla durata dei contratti, lo ha dimostrato. Questa è la casa di Pedro: deciderà lui cosa vorrà fare nel prossimo futuro, problemi da questo punto di vista veramente non ce ne sono”.