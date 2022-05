Ds Monza: "Giuntoli ci ha fatto i complimenti, ottimo rapporto col Napoli"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza: "Abbiamo chiuso poco gli occhi, abbiamo fatto una tirata da questa notte (ride ndr). È una grande soddisfazione, aver raggiunto la Serie A per la prima volta in 110 anni è qualcosa di storico. Gli umori sono a mille, poi parliamo di Berlusconi che è il presidente più vincente della storia. I rapporti col Napoli? È chiaro che abbiamo rapporti con tutte le squadre di Serie A. Lo stesso DS Giuntoli ci ha fatto i complimenti e speriamo di fare bene il prossimo anno. La nostra ambizione, nelle persone del dottor Galliani e del presidente Berlusconi, è quella di crescere. E loro sanno benissimo cosa fare per portare questa squadra ad alti livelli. Ipotesi Petagna? Onestamente è presto per parlare di mercato. Adesso ci godiamo la festa, poi ci metteremo al lavoro".