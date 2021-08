Ds Pescara: "Grazie al Napoli per averci dato D'Ursi e Ferrari"

Luca Matteassi, direttore sportivo del Pescara, a margine dell'amichevole contro il Napoli è intervenuto al microfono di Canale 8: "Siamo riusciti a portare a Pescara due giocatori importanti come D'Ursi e Ferrari grazie al Napoli che ce li ha dati. Speriamo che ci facciano togliere grosse soddisfazioni, per noi e per loro".