Due legni salvano l'Inter, Inzaghi: "Abbiamo rischiato poco e niente"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dello 0-0 contro il Porto: "Sono contento, onore al gruppo che ha tirato fuori energie in più. Siamo stati compatti e uniti anche con un recupero da sette minuti che ritengo eccessivo, abbiamo rischiato poco e niente. La squadra è rimasta in partita in uno stadio caldo, i ragazzi sono stati magnifici, abbiamo fatto un pezzo di storia".

Ha voglia di rispondere alle critiche?

"Rispondo che sono molto contento di ciò che stiamo facendo, il merito è di questi giocatori che in 18 mesi mi hanno regalato trofei e quarti di Champions. È un momento che voglio godermi senza polemica, so quali sono i motivi per cui sono arrivato, mi sto godendo tutto".