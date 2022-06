Durante: "Di Maria come Maradona? Non tocchiamo Dio. Su Galoppo..."

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano.





A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sabatino Durante, agente Fifa e grande esperto di calcio sudamericano.

Buffon ha paragonato Di Maria a Maradona...

"Non tocchiamo Dio. Tra l'altro, Di Maria negli ultimi anni non era nemmeno più un titolare fisso al Psg. A livello internazionale non è più quello di una volta. Due anni fa proposi Luis Dias per mari e monti, ed in Italia non l'ha voluto nessuno. Adesso sappiamo quanto valga. La stampa che parla di 'grande mercato' delle italiane, illude i tifosi".

Qualcuno ha scritto che tu avresti suggerito Galoppo a Giuntoli: è vero?

"Chiaro che in zona mercato mando dei messaggi e dei suggerimenti ai direttori sportivi, ma voglio smentire categoricamente di aver suggerito Galoppo a Giuntoli. Ho semplicemente risposto sul valore del calciatore. Anzi, a dirla tutta, non credo che sia un prospetto interessante per il Napoli che deve sostituire Demme, perché questo ragazzo, a differenza del tedesco, è un box to box, non un mediano. Mettendolo centrocampista centrale perde gran parte delle sue caratteristiche. Certo, nel nostro campionato ci può stare, ma gli azzurri devono puntare a qualcosa di meglio visto che puntano sempre ai primi quattro posti. Poi magari arriva e mi smentisce".