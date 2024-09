Durante: “Neres non è un fenomeno, per ora meglio che subentri al posto di Politano”

vedi letture

L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre'

L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Neres possiede delle doti da dribblatore importanti, ma da sole non bastano: per essere un fenomeno, deve fare certe giocate per 90 minuti e per 40 partite l'anno. Ha delle qualità eccelse, ma non le ha mai mostrate con continuità. Ha ancora il 30% inespresso e speriamo riesca ad esternarlo a Napoli.

Se può giocare titolare? Neres è più un subentrante, almeno all'inizio: continuerei a schierare Matteo Politano, senza muovere nulla nella formazione utilizzata fin qui da Antonio Conte. Il Napoli non ha le coppe e resta una delle due o tre squadre che possono lottare fino in fondo per il titolo. La vittoria è legata a mille cose: infortuni, errori arbitrali, fortuna...

La rosa, però, c'è: si può lottare sino all'ultimo, anche se alla fine non vince sempre la squadra più forte, tant'è che l'Inter è la migliore da anni, ma ha vinto solo la scorsa stagione La cosa positiva è che il Napoli è ancora un cantiere aperto: a Conte bisogna dare almeno un mese per mettere a posto i tasselli, serve pazienza. Non ha giocato benissimo, eppure ha portato a casa il risultato. Mi piacerebbe portare a casa la vittoria giocando bene, ma servono gli uomini, se vuoi brillare.

In tal senso mi faceva ridere la polemica su Allegri l'anno scorso: la Juve, ora che ha Motta, come sta giocando? Ti devi adattare a chi hai a tua disposizione... Il Napoli non ha giocato bene con Cagliari e Parma, ma ha vinto: vuol dire che i suoi giocatori hanno le palle, il carattere. Con il risultato, ci sono meno polemiche e lavori con maggiore tranquillità. Parliamo di quattro partite, ma figuriamoci cosa potrà fare Conte quando avrà capito completamente come usare la sua squadra…”.