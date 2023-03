Durante svela: "Ecco chi è il calciatore del Napoli più amato in Brasile"

TuttoNapoli.net

L’agente di calciatori e opinionista Sabatino Durante è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: "Sarri è venuto a Napoli a difendersi e così facendo ha ottenuto una vittoria. Non dimentichiamoci che il Napoli con 15 punti di vantaggio deve gestire il campionato e, perché no, puntare dritto alla Champions. Per me il Napoli può arrivare fino in fondo. Lobotka è un ottimo giocatore, Jorginho lo è stato per molto tempo, l'anno scorso ha vissuto una flessione ma sta recuperando. Sono due giocatori che interpretano un ruolo in maniera diversa ma sono due ottimi giocatori e non direi che l'uno sia migliore dell'altro. Osimhen merita il titolo di miglior giocatore del campionato italiano, assegnatogli dalla stampa estera, perché è uno degli artefici di questo Napoli che sta incantando il mondo. Un giocatore del Santos, che era a pranzo con me ma di cui non posso svelare l’identità, ha detto che per lui il Napoli vincerà la Champions League.