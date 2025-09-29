Dzemaili su De Bruyne: "Reazione normale! Non vedo equivoco tattico..."

Blerim Dzemaili, ex centrocampista azzurro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "De Bruyne? Non c'è equivoco tattico secondo me. Sono cambi che si possono fare sicuramente, non è sbagliato. Poi bisogna sempre accettare le scelte dell'allenatore. De Bruyne è stato un grande professionista a Manchester, quando fu cambiato dopo 18 minuti. E' normale che un giocatore come lui non vorrebbe mai uscire perché è uno che fa la differenza.

Ma evidentemente in quel caso a Conte serviva qualcosa di diverso: qualcuno che punti l'uomo, qualcuno che arrivi sul fondo per mettere qualche cross, quindi credo che ci sta la scelta. Poi, ripeto, da ex giocatore posso dire che è normale che nessuno vuole uscire in quel momento della partita".