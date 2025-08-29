Dzemaili: "Vi racconto un retroscena sul famoso gol di Cavani al Man City"

L’ex calciatore del Napoli Blerim Dzemaili è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri e della Champions League: “Ricordo benissimo il goal di Cavani contro il Manchester City. Ero da poco arrivato a Napoli, entrai dalla panchina ed eravamo in contropiede io, Hamsik con la palla e Cavani a sinistra. Ovviamente Marek la passa ad Edinson che segna. A fine gara Pandev venne da me e mi disse: “Guarda che Hamsik tra Cavani ed un altro calciatore non passerà mai la palla all’altro ma solo ad Edinson”.

Champions? Sorteggio alla portata degli azzurri, ma dovranno vincere tutte le gare interne prima di pensare alle trasferte. Ma a parte le due inglesi per il resto il Napoli partirà favorito in tutte le partite. La Champions League ti toglie tante energie, quando giocavo io ricordo che dopo le gare europee avevamo pochissime forze e perdevamo qualche partita semplice. Abbiamo visto l’anno scorso che anche se passi tra le prime otto non sei automaticamente favorita per vincere la Champions, ormai è una formula che in qualche modo può cambiare molti scenari. Il Napoli di quest’anno deve gestire in maniera diversa le partite, perché con Lukaku possono lavorare di sponda e far giocare gli altri. Con Lucca, che ha caratteristiche diverse, invece, bisogna fare un lavoro diverso. Conte, però, è un allenatore che sa benissimo come far giocare la squadra e poi hai un fenomeno in mezzo al campo come Kevin De Bruyne che ovviamente può decidere da solo le partite”.