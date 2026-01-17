"È fatto male!", Stellini protesta per il calendario: "Solo il Napoli fa 9 gare in 28 giorni"

Il vice allenatore azzurro Cristian Stellini non le ha mandate a dire ai microfoni di DAZN post-Sassuolo: oltre a chiedere alla società interventi sul calciomercato, ha anche protestato per il calendario stilato dalla Lega Serie A. Queste le sue parole: "È una situazione molto difficile in cui continuiamo a giocare e non sappiamo per quanto andrà avanti. Magari per le prossime partite perderemo altri due giocatori. Numericamente non siamo tanti e abbiamo bisogno di recuperare.

I calendari sono serrati, tra l'altro credo che il Napoli sia l'unica squadra italiana a giocare nove partite nel mese di gennaio, avendo iniziato il 4 gennaio anziché il 3, e finiamo il 31 gennaio anziché il 1 febbraio. Secondo me il calendario è stato fatto male: non è possibile avere nove partite in 28 giorni dopo aver giocato anche la Supercoppa. A mia memoria non è mai successo".