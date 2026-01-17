Stellini invoca il mercato: "Siamo corti! Società intervenga con immediatezza"

Cristian Stellini, vice allenatore del Napoli, nella conferenza stampa post-Sassuolo ha parlato dell'emergenza infortuni, chiedendo alla società azzurra di intervenire sul calciomercato: "È una situazione molto difficile in cui continuiamo a giocare e non sappiamo per quanto andrà avanti. Magari per le prossime partite perderemo altri due giocatori. Numericamente non siamo tanti e abbiamo bisogno di recuperare. I calendari sono serrati. Dal punto di vista fisico è difficile perché giocare ogni 72 ore non è semplice, e in più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno di giocatori nell'immediatezza, ci sarà da fare una valutazione con il club".

Pensate di fare delle uscite per delle entrate nei reparti più corti? "Assolutamente sì. Se certi giocatori non vengono utilizzati, abbiamo bisogno di giocatori di sostituzioni. Siamo numericamente giusti in difesa, invece in attacco e a centrocampo non stiamo cambiando molto. Abbiamo bisogno che rientri Neres, ma non sappiamo quando rientreranno gli altri. Questa è una valutazione che farà la società con il mister. Le partite sono tantissime, dopo 4 partite in 9 giorni ci troveremo a giocare 3 partite in 6 giorni".

È un messaggio alla società? "È un ragionamento che sto facendo lucidamente adesso. Non è una questione di scelte ma numerica, qualche intervento andrà fatto: il mercato di gennaio non è semplice, ma qualche intervento va fatto".