Teotino: “Conte aveva avuto una genialata, quest’anno invece c’è un problema McTominay”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista Gianfranco Teotino: "C'è un problema di collocazione di McTominay. Nella scorsa stagione aveva avuto la genialata Conte di utilizzare McTominay quasi da attaccante aggiunto, quindi avanzandogli la sua posizione rispetto al ruolo più di regia che spesso aveva avuto in Premier League.

Quest'anno invece si trova un po' sballottato tra la necessità di coprire un po' la fascia sinistra e la necessità di entrare dentro l'area, perché poi sulle palle alte McTominay ha dimostrato di essere un fenomeno. Per cui il problema è proprio lo scozzese, invece De Bruyne quello che fa è sempre magico”.