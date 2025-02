El Shaarawy a Dazn: "Conosciamo bene il Napoli, non possiamo fare gara d'attesa"

L'esterno della Roma Stephan El Shaarawy è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Roma-Napoli. Queste le sue parole: "Conosciamo bene il Napoli. Sono primi e hanno grandi giocatori. Dovremo fare una gara attenta ma non troppo di attesa, siamo in casa e vogliamo giocarcela per dare continuità ai risultati".

Come chiudere all'Olimpico prima di quattro gare in trasferta? "Sappiamo che sono tutte partite difficili. Anche oggi ci saranno dei cambi e ci vorrà l'aiuto di tuti. Ognuno deve poter dimostrare di saper giocare in questa squadra".